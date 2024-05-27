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رياضة

مُفاجأة.. هذا ما سيتقاضاه مدرّب برشلونة الجديد!

Lebanon 24
27-05-2024 | 10:50
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كشف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة بشأن الراتب الذي سيتقاضاه الألماني هانز فليك في حال توليه تدريب نادي برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز المقال.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيوقع فليك عقده مع برشلونة هذا الأسبوع، بعد أن توصل وكيله بيني زاهافي إلى اتفاق نهائي مع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة في اجتماع لندن الذي عقد الأسبوع الماضي.
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وأوضحت الصحيفة أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي مع "البارسا".

وأشارت إلى أن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط.

وأوضحت أن فليك وافق على الراتب المنخفض مع مكافآت عالية، لأنه كان يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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