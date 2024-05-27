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رياضة

تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر لهذا السبب

Lebanon 24
27-05-2024 | 12:30
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدور الـ32 لكأس مصر للموسم الحالي، والاستقرار على إقامة مباراة بيراميدز في موعدها.

 وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم بعد غد الأربعاء ولقاء الزمالك مع بروكسي الخميس المقبل، فيما يلتقي بيراميدز مع النصر الجمعة.

 بيد أن الاتحاد المصري، قرر يوم الاثنين تأجيل مباراتي الزمالك والأهلي بعد استدعاء أكثر من لاعب من الفريقين لقائمة منتخب مصر الذي سيواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم يومي 6 و10 حزيران المقبل.

 وضمت قائمة "الفراعنة"، تسعة لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، وأربعة لاعبين من الزمالك، وهم الحارس محمد عواد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر.

 في المقابل، تقرر إقامة لقاء بيراميدز ضد النصر في موعده يوم الجمعة المقبل، بعد استدعاء لاعبين فقط من بيراميدز لمنتخب مصر، وهما مصطفى فتحي ومحمد حمدي. (اليوم السابع)

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