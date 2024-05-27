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رياضة

حدث غير مسبوق.. نادال يودع "فرنسا المفتوحة" من الدور الأول

Lebanon 24
27-05-2024 | 15:10
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خرج النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بخسارته على يد البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، يوم الاثنين.

 وهذه هي المرة الأولى في تاريخ نادال الفائز بـ14 لقبا في بطولات الغراند سلام التي يخسر فيها مرتين متتاليتين على الملاعب الرملية.

وحسم زفيريف الفوز على نادال بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-3 و7-6 و6-3 ليشق طريقه إلى الدور الثاني.

 وهذه هي المرة الأولى أيضا التي يخرج فيها نادال قبل الدور الرابع في رولان جاروس.

 وتعرض نادال للهزيمة الرابعة في مسيرته في رولان غاروس مقابل 112 انتصارا.

 وحظى نادال بدعم هائل من حوالي 15 ألف مشجع داخل ملعب فيليب كارتييه لكن ذلك لم يحول دون خروجه من المباراة مهزوما. (العربية)

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