Advertisement

رياضة

تشيلسي في محادثات متقدمة مع الإيطالي ماريسكا

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1204874-638524448343951292.jpeg
Doc-P-1204874-638524448343951292.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي تشيلسي دخل في محادثات متقدمة مع الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب ليستر سيتي لتولي منصب المدير الفني في ستامفورد بريدج.

 وكان ماريسكا مساعدا للإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حتى الصيف الماضي قبل أن يعيد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 شهرا فقط من هبوطه.

ويبدو أن إدارة تشيلسي وجدت ضالتها في ماريسكا لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل عن منصبه قبل أيام.

 وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) فإن تشيلسي طلب الحصول على إذن بالتفاوض مع ماريسكا، وسط توقعات بأن يطالب ليستر سيتي بتعويض مالي قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني (12 مليونا و700 ألف دولار) للاستغناء عن مدربه الإيطالي.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة بوكيتينو في تدريب تشيلسي، توماس فرانك مدرب برنتفورد وكيران ماكينا مدرب إيبسويتش الذي صعد بالفريق للدوري الممتاز. (العربية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:36 | 2024-05-28
23:39 | 2024-05-27
16:53 | 2024-05-27
15:10 | 2024-05-27
12:30 | 2024-05-27
10:50 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24