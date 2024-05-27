الرياضي يهزم الحكمة في الدوحة ويتأهل لنصف نهائي سلة "فاينال 8 وصل"

فاز الرياضي بيروت بطل لبنان في كرة السلة على وصيفه الحكمة بيروت 95 - 86، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة "لوسيل" قرب العاصمة القطرية الدوحة، في دور المجموعات من مرحلة دور الثمانية "فاينال 8"، من دوري ابطال غرب آسيا في كرة السلة "وصل"، المؤهل لنهائيات بطولة القارة في الامارات العربية المتحدة.

وواكب المباراة حشد كبير من ابناء الجالية، غصت به مدرجات الملعب في قسميها القريب والمتوسط، فيما اقفل القسم العلوي من قبل الجهة المنظمة.

وكان الرياضي والحكمة حققا الفوز في المرحلة الاولى، ويسعيان الى نهائي لبناني لهذه البطولة.

وقد حجز الرياضي مكانه في الدور نصف النهائي. (الوكالة الوطنية)