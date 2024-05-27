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رياضة

عن لعبه إلى جانب مبابي.. هذا ما قاله بيلينغهام

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:39
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عبر لاعب وسط ريال مدريد الدولي جود بيلينغهام عن فرحه بالنسبة إلى إمكانية لعبه إلى جانب مبابي، واصفًا الأمر بالـ"الرائع".

وقال بيلينغهام في مؤتمر صحفي تمهيدا للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني: "أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟".
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وتابع "لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعلم أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعا". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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