مكررًا إنجاز عام 2011.. الهلال ينهي الموسم من دون خسارة

أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 الإثنين على ملعب الملك عبد العزيز بالطائف في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

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وسجل هدفي الهلال محمد كنو (19) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+2) رافعاً رصيده إلى 28 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدف كأقوى هجوم في الدوري، ويحيى النعجي (77) هدف الوحدة.وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حقّقه الفرنسي بافيتيمبي غوميس موسم 2019-2020.وهو الفوز الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززاً موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توّج بطلاً دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزاً و7 تعادلات).في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر. (بي إن سبورتس)