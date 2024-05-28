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رياضة
مكررًا إنجاز عام 2011.. الهلال ينهي الموسم من دون خسارة
Lebanon 24
28-05-2024
|
01:36
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أنهى الهلال البطل موسمه من دون خسارة بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 الإثنين على ملعب الملك عبد العزيز بالطائف في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل هدفي الهلال محمد كنو (19) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+2) رافعاً رصيده إلى 28 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه إلى 101 هدف كأقوى هجوم في الدوري، ويحيى النعجي (77) هدف الوحدة.
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وحطم ميتروفيتش الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والذي حقّقه الفرنسي بافيتيمبي غوميس موسم 2019-2020.
وهو الفوز الـ31 للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززاً موقعه في الصدارة برصيد 96 نقطة، وكرر إنجازه موسم 2010-2011 عندما توّج بطلاً دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزاً و7 تعادلات).
في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر. (بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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