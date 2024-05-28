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رياضة

عين باريس سان جرمان على كراسنودار الروسي

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:54
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وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اللمسات الأخيرة، على صفقته الأولى، في موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت "فوت ميركاتو"، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق شفهي، مع حارس مرمى فريق كراسنودار الروسي، ماتفي سافونوف (25 عاما)، وتتبقى تفاصيل صغيرة قبل حسم الصفقة.
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ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن الصفقة ستكلف خزينة النادي الفرنسي 20 مليون يورو. (روسيا اليوم)
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