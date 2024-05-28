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رياضة
رسميا.. استبعاد كورتوا من منافسات يورو 2024
Lebanon 24
28-05-2024
|
07:25
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أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا عن قائمة "الشياطين الحمر" لبطولة يورو 2024 في ألمانيا هذا الصيف.
وشهدت قائمة بلجيكا لبطولة يورو 2024 غياب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي شغل مركز الحارس الأساسي للمنتخب في السنوات الماضية.
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وعانى كورتوا البالغ 32 عاما من الإصابة خلال الموسم الحالي بعد إصابته بقطع الرباط الصليبي للركبة الأمر الذي جعله يغيب عن المشاركة معظم الموسم.
يأتي هذا القرار على الرغم من عودة تيبو كوتورا للمشاركة خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد مطلع شهر أيار الحالي، وذلك بعد خلاف علني حدث بين كورتوا ومدربه تيديسكو في حزيران 2023، بسبب عدم حصول الحارس على شارة القيادة قبل مواجهة إستونيا في تصفيات يورو 2024، ليغادر المعسكر حينها دون إذن.
وتسبب هذا الموقف في تبادل الاتهامات بين الطرفين، قبل أن يقول تيديسكو في نهاية نيسان الماضي إن كورتوا خارج حساباته في بطولة يورو 2024. (روسيا اليوم)
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