المدرب فليك يصل إلى إسبانيا تمهيدا للتوقيع مع برشلونة

وصل الألماني هانزي فليك إلى برشلونة يوم الثلاثاء، تمهيدا لتوقيع عقود تدريبه الفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز المقال.

وأعلن نادي برشلونة الجمعة الماضي، إقالة مدربه تشافي بعدما أنهى الفريق موسمه خالي الوفاض من دون أي لقب.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية، فيديو يوثق لحظة وصول فليك إلى أحد فنادق برشلونة تمهيدا لتوقيع عقد تدريبه "البارسا".

وذكرت تقارير إسبانية أن فليك سيوقع عقدا لتدريب برشلونة يمتد حتى صيف العام 2026 مقابل حصول المدرب الألماني على راتب سنوي يقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو إضافة إلى مكافأة واحد مليون يورو في حال تتويجه مع النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا و750 ألف يورو في صورة الفوز بالدوري الإسباني.

( روسيا اليوم)