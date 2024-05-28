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رياضة

منتخب مصر يتلقى نبأ سارا قبل انطلاق أولمبياد باريس

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:30
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أعطى نجم نادي ليفربول محمد صلاح موافقته المبدئية على المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها باريس هذا الصيف.

 وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن القانونية وهي 23 عاما.

ويعتبر صلاح البالغ عمره 31 عاما، من أهم العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي المصري ضمن القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين فوق السن القانوني.

 وكشف موقع "المصري اليوم"، أن صلاح تجمعه علاقة جيدة جدا بمدرب المنتخب الأولمبي المصري، البرازيلي روجيرو ميكالي، وهناك تواصل بينهما خلال الفترة الماضية، حيث هناك حالة من الإعجاب لدى نجم ليفربول بقدرات البرازيلي.

 وأوضح الموقع أن صلاح معجب كثيرا بتعامل ميكالي مع اللاعبين في المنتخب الأولمبي، ولا يمانع في الانضمام إليه لمساعدة المنتخب في أولمبياد باريس.

وأكد الموقع المصري أنه على الرغم من إبداء صلاح لموافقته المبدئية، إلا أن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد المزيد من المحادثات مع ميكالي.

 ونظرا لأن مسابقة كرة القدم في الأولمبياد ليست منافسة معترف بها من الاتحاد الدولي للعبة، فيحق للأندية رفض استدعاء لاعبيها، وهو ما حدث مع صلاح بالذات عندما حاولت مصر الاعتماد عليه في أولمبياد 2021 في طوكيو.

 وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار كل من أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان وإسبانيا. (روسيا اليوم)

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