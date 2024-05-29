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رياضة

كريم بنزيما يريد الرحيل عن الاتحاد.. وهذا النادي وجهته

Lebanon 24
29-05-2024 | 02:28
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يخطط النجم الفرنسي كريم بنزيما، قلب هجوم نادي الاتحاد السعودي، للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، وسط العديد من المشاكل مع الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة.
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ووفقًا لصحيفة "haberturk"، مساء اليوم الإثنين، عقد المهاجم الفرنسي "اجتماعًا شخصيًا" مع علي كوتش، رئيس مجلس إدارة نادي فنربخشه التركي، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية.

وناقش كوتش مع كريم بنزيما، إمكانية الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن بنزيما، لايزال متمسكًا بالرحيل عن الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أنه لم يتأقلم مع الأجواء في السعودية؛ ما يفتح المجال لإمكانية انضمامه إلى النادي التركي الشهير.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 13 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع الاتحاد، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (جول)
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