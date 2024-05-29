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رياضة
فليك مدربا لبرشلونة
Lebanon 24
29-05-2024
|
07:53
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أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، لخلافة تشافي هيرنانديز.
ورحل تشافي بشكل رسمي، عن تدريب برشلونة، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن فسخ تعاقده. (كووورة)
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