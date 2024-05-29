21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فيديو متداول لملاكم مصري يدفع ملاكماً إسرائيلياً.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
29-05-2024
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لملاكمٍ مصريّ يدفع ملاكماً إسرائيلياً.
ويظهر الفيديو ملاكماً وُضع فوق رأسه العلم المصريّ يدفع منافسه، الذي وُضع فوق رأسه العلم الإسرائيليّ، بقوّة ويطرحه أرضاً. وجاء في التعليق المرافق "ليس لكم عندنا سلام يا قتلة الأطفال".
Advertisement
إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لمواجهة بين الملاكم البريطاني مايكل غوميز على مواطنه ليفي جيل قبل انطلاق المنافسة بينهما على لقب في وزن الريشة في اذار 2023. وقد فاز غوميز بالمباراة.
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان "يسحب البساط"
Lebanon 24
مصرف لبنان "يسحب البساط"
02:15 | 2024-05-29
29/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله عيب وحرام".. نانسي عجرم تتعرّض لهجوم عنيف بعد حفلها في دبي إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
"والله عيب وحرام".. نانسي عجرم تتعرّض لهجوم عنيف بعد حفلها في دبي إليكم السبب (فيديو)
03:22 | 2024-05-29
29/05/2024 03:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
02:20 | 2024-05-29
29/05/2024 02:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم "يُدلعها" تحت المطر.. فيديو لهما ينتشر
04:29 | 2024-05-29
29/05/2024 04:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من داخل الباص المدرسيّ... هكذا خسرت الطفلة نسرين حياتها اليوم
Lebanon 24
صورة من داخل الباص المدرسيّ... هكذا خسرت الطفلة نسرين حياتها اليوم
08:26 | 2024-05-29
29/05/2024 08:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:34 | 2024-05-29
مدرّب جديد لبايرن ميونخ.. من هو؟
10:13 | 2024-05-29
رونالدو يفاجئ نجما عربيا.. وهذا ما طلبه منه
07:53 | 2024-05-29
فليك مدربا لبرشلونة
04:30 | 2024-05-29
إختار المكان الذي سيعيش فيه.. مبابي يجهّز نفسه لـ "الريال" وراموس يساعده؟
02:28 | 2024-05-29
كريم بنزيما يريد الرحيل عن الاتحاد.. وهذا النادي وجهته
23:59 | 2024-05-28
موقف رائع لرونالدو.. هذا ما فعله مع عمال الملعب عقب نهاية مباراة فريقه! (فيديو)
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 03:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 03:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 03:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24