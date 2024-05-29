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رياضة

فيديو متداول لملاكم مصري يدفع ملاكماً إسرائيلياً.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 12:20
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لملاكمٍ مصريّ يدفع ملاكماً إسرائيلياً. 
 

ويظهر الفيديو ملاكماً وُضع فوق رأسه العلم المصريّ يدفع منافسه، الذي وُضع فوق رأسه العلم الإسرائيليّ، بقوّة ويطرحه أرضاً. وجاء في التعليق المرافق "ليس لكم عندنا سلام يا قتلة الأطفال".
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إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لمواجهة بين الملاكم البريطاني مايكل غوميز على مواطنه ليفي جيل قبل انطلاق المنافسة بينهما على لقب في وزن الريشة في اذار 2023. وقد فاز غوميز بالمباراة.

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