مدرّب جديد لبايرن ميونخ.. من هو؟

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عيّن البلجيكي فنسان كومباني، اليوم الأربعاء، مدرباً لبايرن ميونخ لكرة القدم بعقد يمتدّ حتى صيف 2027.وسيتولّى كومباني، 38 عاما، مهمة تدريب ناد من الكبار لأول مرة بعدما درب أندرلخت البلجيكي وبيرنلي الإنجليزي، بهدف استعادة لقب الدوري الألماني الذي تنازل عنه بايرن لأول مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن.وسيكون التتويج السابع بلقب دوري أبطال أوروبا في ربيع 2025 الذي من المقرر أن تلعب مباراته النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" معقل بايرن، هدفا ثانيا لكومباني، بعدما خرج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي هذا الموسم.