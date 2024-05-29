Advertisement

رياضة

مدرّب جديد لبايرن ميونخ.. من هو؟

Lebanon 24
29-05-2024 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1205617-638526089763173125.jpg
Doc-P-1205617-638526089763173125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عيّن البلجيكي فنسان كومباني، اليوم الأربعاء، مدرباً لبايرن ميونخ لكرة القدم بعقد يمتدّ حتى صيف 2027.


وسيتولّى كومباني، 38 عاما، مهمة تدريب ناد من الكبار لأول مرة بعدما درب أندرلخت البلجيكي وبيرنلي الإنجليزي، بهدف استعادة لقب الدوري الألماني الذي تنازل عنه بايرن لأول مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن.
Advertisement


وسيكون التتويج السابع بلقب دوري أبطال أوروبا في ربيع 2025 الذي من المقرر أن تلعب مباراته النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" معقل بايرن، هدفا ثانيا لكومباني، بعدما خرج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي هذا الموسم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:20 | 2024-05-29
10:13 | 2024-05-29
07:53 | 2024-05-29
04:30 | 2024-05-29
02:28 | 2024-05-29
23:59 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24