فارهولم يفتتح مسابقات الهواء الطلق على أرضه في أوسلو

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يعود العداء النروجي كارستن فارهولم للمشاركة في مسابقات الهواء الطلق قبل 57 يوماً من أولمبياد باريس الصيفي، عندما يخوض الخميس، على أرضه في أوسلو اللقاء السادس لهذا الموسم من الدوري الماسي لألعاب القوى.وسيتواجه حامل الرقم العالمي والبطل الأولمبي في سباق 400 م حواجز، فارهولم، في أوسلو مع البرازيلي أليسون دوس سانتوس، وكيران ماكاستر من الجذر العذراء البريطانية، ومن المتوقع أن تكون المنافسة حامية مع الثنائي.وسيكون فارهولم أحد ستة أبطال أولمبيين يشاركون في العاصمة النروجية، إلى جانب الجامايكية شيريكا جاكسون (200 م)، الإيطالي مارسيل جاكوبس (100 م)، النروجي جاكوب إينغبريغتسن (1500 م)، الأوغندي جوشوا تشيبتيغي (5000 م) والسويدي دانيال ستال (رمي القرص).