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رياضة

تأجيل بدء المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بوفاة مارادونا.. والسبب؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 00:40
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أجّلت محكمة الجنايات في سان إيسيدرو بالأرجنتين بدء محاكمة 8 أشخاص يُزعم تورطهم في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، بتهمة الإهمال الجنائي إلى الأول من أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 حزيران، لكن المحكمة الجنائية في سان إيسيدرو، على مشارف بوينس آيرس، قالت في قرار نشرته وسائل الإعلام المحلية مساء الثلاثاء، إن "العديد من الأسئلة أثير" من قبل جميع الأطراف المتورطة في جريمة القتل.
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وأضاف أنه "حتى هذا التاريخ لم يتم حلها بعد"، ولم تقدم المحكمة مزيدا من التفاصيل بشأن قرارها.

وتوفي مارادونا الفائز بكأس العالم 1986، في الـ25 تشرين الثاني 2020 متأثرا بأزمة قلبية، عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وبدأ التحقيق في وفاة مارادونا بطلب من أفراد عائلته بعد أيام من وفاته، وتتضمن قائمة المتهمين الـ8 الذين يخضعون للمحاكمة أسماء أطباء وممرضين تم تحميلهم المسؤولية عن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي كان يتلقى العلاج في منزل مستأجر بعد عملية جراحية ناجحة لاحتمال حدوث نزيف في دماغه.

ونفى المتهمون وجود أي تجاوزات أو مخالفات في معاملة مارادونا.

وخلص تقرير طبي إلى أن مارادونا يعاني من قصور في القلب ويعاني من معاناة تصل إلى 12 ساعة. وأضافت الوثيقة أن لاعب كرة القدم السابق لم يتلق العلاج المناسب لمريض في حالته. (روسيا اليوم)
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