استعان بموظف بنك لإنقاذه: هذا مدرّب "برشلونة" الجديد.. و مفاجآت مدوية في راتبه!

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بات هانز فليك مدرّب "برشلونة" الجديد رسميًّا حتى صيف 2026، حيث سيخلف الإسباني تشافي هيرنانديز على دكة البدلاء، بعد أن تمّت إقالة الأخير بشكل مفاجئ من منصبه، بفعل سوء النتائج والخلافات الأخيرة مع إدارة النادي الكتالوني.وستكون مهمّة المدرب الألماني صعبة مع الفريق الذي سيسعى الموسم المقبل للخروج من الوضعية الرياضية الصعبة التي يعيشها حاليًا، بخروجه خالي الوفاض من بطولات الموسم الحالي 2023-2024.وهذه المرّة، قرّر "برشلونة" التخلّي عن سياسة الاعتماد على أبناء النادي في منصب المدير الفني، ليضع ثقته بـ "موظف بنك" للخروج من وضعيته وأزمته الاقتصادية الصعبة، فـ "هانز" لم تكن كرة القدم هي الأولوية القصوى بالنسبة إليه، فبعد تخرّجه من الكلية التقنية وفقًا لموقع Heidelberg24 الألماني، خضع لتدريب حتى يصبح موظفًا في أحد البنوك، ثم توجه لاحقًا نحو الرياضة، لكنه اعتزال كرة القدم في سن الـ28 فقط كلاعب، وذلك بعد تعرّضه لعدد كبير من الإصابات.وبعد اعتزاله اللعب تحوّل فليك إلى مهنة التدريب، وكان الإنجاز الأول في مسيرة فليك هو تحقيق كأس العالم 2014 كمدرب مساعد ليواخيم لوف، ولكن كل إنجازاته الحقيقية كمدرب تأتي في حقبة تدريبه لـ "بايرن ميونخ" من 2019 وحتى 2021. حيث حقّق السداسية التاريخية مع "بايرن ميونخ"، أي الدوري الألماني،كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، السوبر الألماني، وكأس العالم للأندية في موسمه الأول، وحقّق فقط لقب "البوندسليغا" في موسمه الثاني.المدرّب الألماني الذي "أذلّ"الفريق البرشلوني سابقًا عام 2020 عندما كان مع "بايرن ميونخ" في دوري أبطال أوروبا، عبر مواجهة انتهت بانتصار ساحق للعملاق البافاري 8-2، يواجه حاليًا بما أنه أصبح مدرّبًا لـ"البرسا"، ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في كونه لا يحمل (DNA) برشلونة، وقوة الغريم التقليدي "ريال مدريد" الذي يعيش أفضل مواسمه في الوقت الحالي، إلى جانب تدخلات الرئيس خوان لابورتا الكبيرة في العمل الفني لـ "البلوغرانا".وبعد التعاقد بشكل رسمي مع ذلك الألماني من أجل العمل كمدرّب للفريق بداية من هذا الصيف، فجّر تقرير إعلامي إسباني مفاجأة مدوية عندما كشف عن قيمة راتب فليك مع "برشلونة"،اذ كشفت صحيفة "Sport" الكتالونية أن "راتب فليك مع "البرسا" يساوي 3 ملايين يورو سنويًا (حوالي 1.5 مليون يورو صافية) مع مكافأة قدرها مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا، و750 ألف دولار للفوز بالدوري الإسباني". ورغم "تواضع" راتب فليك الا أنه وافق على الإشراف على "البلوغرانا"، وذلك بسبب رغبته في تدريب النادي الكتالوني، ومعرفته بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به حاليًا.