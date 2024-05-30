وفاة مارادونا.. تأجيل محاكمة ثمانية أطباء أشرفوا على معالجته

تأجلت محاكمة ثمانية أطباء (الطاقم الطبي) الذي أشرف على معالجة بطل العالم لكرة القدم دييغو مارادونا، إلى أكتوبر، الذي يعتبرهم المدّعون متورطين في موته.

وقالت الوكالة: "تأجلت المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 4 أيار حتى الأول من تشرين الأول "بسبب عدد من القضايا التي يجب حلها قبل الجلسة".

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وأشارت إلى أنه في الحكم نفسه، رفضت المحكمة طلب ورثة مارادونا بنقل رفاته من مقبرة خاصة إلى نصب تذكاري بني خصيصًا لتكريم لاعب كرة القدم ويقع في وسط بوينس آيرس.



ووفقا لـ"فرانس برس"، فإنه وفي نيسان 2021، أعدت لجنة خبراء طبية تم إنشاؤها للتحقيق في وفاة مارادونا تقريرا لإرساله إلى القضاء. ووجد التقرير أن تصرفات الفريق الطبي المسؤول عن الرياضي كانت غير كافية ومهملة. وبحسب اللجنة، فإن مارادونا لم يقدم له الرعاية والعلاج اللازمين، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاته. بالإضافة إلى ذلك، لم يحدد الأطباء الوقت الدقيق لوفاة لاعب كرة القدم السابق - أثناء محاولة إنعاشه، كان قد مات منذ عدة ساعات. (سبوتنيك)