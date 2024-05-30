24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الحكم بحبس الشحات.. إليكم أول تعليق من اتحاد الكرة المصري
Lebanon 24
30-05-2024
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار على حكم حبس نجم نادي الأهلي حسين الشحات في القضية المرفوعة ضده من قبل مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم الخميس، بحبس حسين الشحات لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاعتدائه على الشيبي خلال إحدى مباريات فريقيهما في الدوري المصري العام الماضي.
Advertisement
وقال وليد العطار في تصريحات صحفية: "علمت بحكم حبس حسين الشحات من وسائل الإعلام ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن" مشيرا إلى أنه سيطلع على نص الحكم قبل إصدار قرار مرتقب من اتحاد الكرة وفقا للوائح والقوانين. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
Lebanon 24
تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح
01:30 | 2024-05-30
30/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
Lebanon 24
فرقة إسرائيلية دخلت لبنان.. إكتشفوا من هي وماذا فعلت!
14:00 | 2024-05-29
29/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
Lebanon 24
صاروخٌ جديد يظهر داخل لبنان.. ما هو ومِنْ أين مصدره؟
12:00 | 2024-05-29
29/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
Lebanon 24
عاجل جداً.. إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!
13:50 | 2024-05-29
29/05/2024 01:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تم اكتشاف "النسكافيه المغشوش" في لبنان!
Lebanon 24
هكذا تم اكتشاف "النسكافيه المغشوش" في لبنان!
15:33 | 2024-05-29
29/05/2024 03:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:37 | 2024-05-30
وفاة مارادونا.. تأجيل محاكمة ثمانية أطباء أشرفوا على معالجته
04:30 | 2024-05-30
استعان بموظف بنك لإنقاذه: هذا مدرّب "برشلونة" الجديد.. و مفاجآت مدوية في راتبه!
02:27 | 2024-05-30
كم يبلغ أجر حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وبوروسيا؟
00:40 | 2024-05-30
تأجيل بدء المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بوفاة مارادونا.. والسبب؟
23:00 | 2024-05-29
فارهولم يفتتح مسابقات الهواء الطلق على أرضه في أوسلو
15:34 | 2024-05-29
مدرّب جديد لبايرن ميونخ.. من هو؟
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
30/05/2024 18:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
30/05/2024 18:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
30/05/2024 18:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24