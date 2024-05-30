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رياضة

بعد الحكم بحبس الشحات.. إليكم أول تعليق من اتحاد الكرة المصري

Lebanon 24
30-05-2024 | 10:30
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علق المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار على حكم حبس نجم نادي الأهلي حسين الشحات في القضية المرفوعة ضده من قبل مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم الخميس، بحبس حسين الشحات لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاعتدائه على الشيبي خلال إحدى مباريات فريقيهما في الدوري المصري العام الماضي.
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وقال وليد العطار في تصريحات صحفية: "علمت بحكم حبس حسين الشحات من وسائل الإعلام ولم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن" مشيرا إلى أنه سيطلع على نص الحكم قبل إصدار قرار مرتقب من اتحاد الكرة وفقا للوائح والقوانين. (روسيا اليوم) 
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