غياب رياض محرز عن قائمة المنتخب الجزائري لمباراتي غينيا وأوغندا

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شهدت قائمة المنتخب الجزائري لمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026 غياب النجم رياض محرز.أعلن مدرب "الخضر" فلاديمير بيتكوفيتش اليوم الخميس لائحة المنتخب الجزائري لمباراتي غينيا وأوغندا ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وسجّلت القائمة غياب رياض محرز نجم نادي الأهلي السعودي. (بي إن سبورتس)