كلاس استقبل وفداً من نادي "البرج" بعلبك

استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وفدا من نادي "البرج" بعلبك، فئة لاعبي رياضة M.M.A.

وأبدى الوزير كلاس الإعجاب "بالأبطال الذين نفتخر بانتمائهم لمنطقة بعلبك الهرمل"، مثمنًا جهود النادي وإنجازاته وتميزه.

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ووعد بزيارة المنطقة وتكريم الرياضيين والاطلاع على أوضاع الأندية في أقرب فرصة ممكنة. (الوكالة الوطنية للإعلام)