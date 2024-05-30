Advertisement

رياضة

كلاس استقبل وفداً من نادي "البرج" بعلبك

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1205978-638526943460382427.jpg
Doc-P-1205978-638526943460382427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وفدا من نادي "البرج" بعلبك، فئة لاعبي رياضة M.M.A.
وأبدى الوزير كلاس الإعجاب "بالأبطال الذين نفتخر بانتمائهم لمنطقة بعلبك الهرمل"، مثمنًا جهود النادي وإنجازاته وتميزه.
Advertisement
ووعد بزيارة المنطقة وتكريم الرياضيين والاطلاع على أوضاع الأندية في أقرب فرصة ممكنة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:47 | 2024-05-30
16:37 | 2024-05-30
14:58 | 2024-05-30
13:24 | 2024-05-30
11:54 | 2024-05-30
10:30 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24