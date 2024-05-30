للمرة الثانية.. بينتو يستبعد مبخوت من قائمة الإمارات

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للمرة الثانية، استبعد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، الهدّاف التاريخي علي مبخوت من مواجهتي نيبال والبحرين في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين للمجموعة الثامنة، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.وضمنت الإمارات تأهلها إلى الدور الثالث بـ12 نقطة في الصدارة، وهي ستلعب مع نيبال في 6 حزيران/يونيو في السعودية ومع البحرين في 11 منه في دبي بطموح الحفاظ على الصدارة من دون خسارة.وفي ما يلي التشكيلة:لحراسة المرمى: خالد عيسى - خالد توحيد - علي خصيف.للدفاع: خالد الهاشمي - خليفة الحمادي - محمد العطاس - زايد سلطان - عبدالله إدريس - محمد عتيق - بدر ناصر - خالد الظنحاني - عبد الرحمن صالح.للوسط: علي سالمين - يحيى نادر - محمد عباس - حازم محمد - ماجد راشد - عبدالله حمد - طحنون الزعابي - عصام فائز - يحيى الغساني - عبدالله حارب.للهجوم: سلطان عادل - فابيو ليما - كايو كانيدو - علي صالح - محمد جمعة. (بي إن سبورتس)