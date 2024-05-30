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رياضة

"الجندي المجهول" في غرفة عمليات ريال مدريد.. من هو دافيد أنشيلوتي؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:58
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يُعتبر دافيد أنشيلوتي، نجل مدرب ريال مدريد، الجندي المجهول في نجاحات والده في تدريب الفريق الأبيض، والذي بدأت تظهر بصماته في وسائل الإعلام وللجماهير، ودوره الاستثنائي في النجاح الذي يعيشه والده داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".
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بدأ دافيد مسيرته في عالم كرة القدم، على خطى والده كلاعب، وأصبح لاعبًا محترفًا في صفوف ميلان بمركز خط الوسط.

وبعد فترتي إعارة وانتقال إلى بورجومانيرو، قرر اعتزال كرة القدم وهو بعمر الـ20 عاما، لتنتهي مسيرته كلاعب قبل حتى أن تبدأ في 2009.

وقرر دافيد أن يسلك مجال التدريب، وفي سن الـ22 عاما، حصل على شهادة في علوم الرياضة.

فعلى فترات متباعدة، كان يكشف كارلو خلال المؤتمرات الصحفية، عن دور نجله دافيد في الأمور التكتيكية خلال المباريات.

وقال أنشيلوتي في تصريح سابق له: "كل ما يتعلق بالجانب الفني تتم مناقشته أولا بأول، وأتدخل أكثر في الجانب التكتيكي خلال المباريات، لكن ليس طوال الوقت، ودافيد في الكثير من الأحيان يقوم بالدور نيابة عني".

وزادت أهمية دافيد في ريال مدريد يومًا بعد يوم، حيث منح كارلو له صلاحيات التدخل في التدريبات حال شاهد شيء ما خطأ، ويحق له إيقاف المران.
كما أفادت تقارير صحفية، أن اللاعبين يثقون به، ويقدرون قدراته ويعقدون جلسات طويلة للحديث معه.

وكانت أحد أهم النقاط الإيجابية لدافيد، هي تطويره لتنفيذ الكرات الثابتة للفريق، والتي كانت سلاحا مهما للميرنجي هذا الموسم، وتم تسجيل العديد من الأهداف من الركلات الركنية، التي جلبت انتصارات مختلفة للميرنجي محليًا وقاريًا.

كما أنه ساهم في تطوير المنظومة الدفاعية، على الرغم من الغيابات القاسية التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم، بعد إصابات ميليتاو وألابا. (كورة)
 
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