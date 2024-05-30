قبل النهائي المنتظر.. عرض "ذات الأذنين" في لندن

تمّ عرض كأس دوريّ أبطال أوروبا في لندن قبل أيّام قليلة من مواجهة ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في النهائيّ الذي سيقام على استاد ويمبلي.

وحظي المشجعون في العاصمة البريطانيّة بفرصة الاقتراب من الكأس الغالية ذات الأذنين. (بي إن سبورتس)