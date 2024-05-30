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رياضة
قبل النهائي المنتظر.. عرض "ذات الأذنين" في لندن
Lebanon 24
30-05-2024
|
16:37
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تمّ عرض كأس دوريّ أبطال أوروبا في لندن قبل أيّام قليلة من مواجهة ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في النهائيّ الذي سيقام على استاد ويمبلي.
وحظي المشجعون في العاصمة البريطانيّة بفرصة الاقتراب من الكأس الغالية ذات الأذنين. (بي إن سبورتس)
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المصدر: بي إن سبورتس
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