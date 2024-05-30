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رياضة

استعدادا للقاء الأخير.. بوروسيا دورتموند يعدّ العدّة لمواجهة ريال مدريد

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:00
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احتضن مركز تدريبات بوروسيا دورتموند الألماني حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع إدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند وفريقه لإنهاء هيمنة ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي.
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ويأمل الفريق الألماني تحقيق اللقب الثاني بعد تتويجه الوحيد عام 1997. (بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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