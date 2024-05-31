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رياضة
حرمان لاعب شهير من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات.. وهكذا كانت ردة فعله!
Lebanon 24
31-05-2024
|
00:02
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قضت محكمة جنح مدينة نصر أمس الخميس، بمعاقبة نجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أميركي) وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة خمسة أعوام، في واقعة اتهامه بالتعدي على الشيبي خلال مباراة جمعت بين فريقيهما في تموز 2023 ضمن منافسات الدوري المصري.
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ووجهت النيابة للشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع الدولي المصري للشيبي خلال مباراة الفريقين.
وعقب صدور الحكم بحبسه، نشر الشحات صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" لأفراد عائلته وهم يستمتعون بالإجازة الصيفية ووضع قلبا ورمزا يدل على المحبة على الصورة.
هذا، ولم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم أو الأهلي أي بيان حتى الآن بشأن الحكم بحبس الشحات. (روسيا اليوم)
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