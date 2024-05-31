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رياضة

قبل نهائي دوري "الأبطال".. لونين ممنوع من دخول غرفة ملابس الريال والسبب؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 02:16
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اختتم ريال مدريد حصته التدريبية الرابعة هذا الأسبوع، وسط غياب الحارس أندري لونين تحضيرا لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي تدرب بعيدا عن المجموعة لتجنب خطر انتقال العدوى لزملائه بعد إصابته بالإنفلونزا.
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وخاض الحارس الأوكراني، تدريبات منفردة لليوم الثاني على التوالي، دون الاحتكاك بزملائه أو تغيير ملابسه في غرفة خلع الملابس نفسها.

وكانت هذه هي الإجراءات التي اتخذها النادي تجاه الحارس، لتجنب أي خطر لانتقال العدوى بعد إصابته بالإنفلونزا التي أبقته في المنزل من الأحد إلى الأربعاء.

ووفقا لما أفادت به مصادر داخل النادي، فإن لونين تحسنت حالته وتعافى تماما، وسيكون بوسعه الجلوس على مقاعد البدلاء في ويمبلي، ولكن لن يكون ذلك قبل يوم السبت عندما يسافر إلى لندن، حيث أنه لن يسافر على متن الطائرة التي تقل الفريق إلى لندن مساء اليوم.

وانتهى المدرب أنشيلوتي، من إعطاء التعليمات التكتيكية النهائية للاعبيه في التدريبات، في أسبوع ركز فيه على نقاط القوة والضعف لدى بوروسيا دورتموند.

كما أعد المدرب الإيطالي المخضرم، خطة استراتيجية للتعامل مع الكرات الثابتة. (روسيا اليوم)
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