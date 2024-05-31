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عقدت "جمعية بيروت ماراثون" المؤتمر السنوي للشراكة مع الجمعيات الخيرية حول سباق OMT بيروت ماراثون لعام 2024 وهو الحدث الذي يقام بتاريخ 10 تشرين الثاني المقبل. حضر المؤتمر رئيسة الجمعية مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين وعضو الهيئة الإدارية غسان حجار، إلى ممثلين عن 45 جمعية من مختلف المناطق اللبنانية، وأقيم في مجمع الشركات الناشئة بمنطقة بيروت الرقمية (BDD) شارع بشارة الخوري.بداية، ترحيب من المنسقة في "جمعية بيروت ماراثون" مع الجمعيات آنا ماريا خوري، ثم قدّم ممثلو الجمعيات تعريف بدور ونشاطات هذه الجمعيات وهي في مجالات الصحة والإجتماع والتعليم وغيرها. ثم كانت كلمة من الخليل شكرت فيها الجمعيات الخيرية على "الشراكة المثالية خلال السنوات الطويلة الماضية والتي أعطت وتعطي للحدث الماراثوني بعده الإنساني والخيري".ودعت الخليل ممثلي الجمعيات "لمضاعفة الجهد في تأكيد أوسع مشاركة من قبل العدائين والعداءات في سباق هذا العام ما يساعد الجمعيات على تعزيز إيراداتها من رسوم التسجيل للقيام بالمهام والنشاطات العائدة لها منوهة بعطاءاتها وبأن لبنان الوطن صامد بفضل ما تقدمه الجمعيات"، مؤكّدة بأن "المرأة لها دائماً دور الريادة".بعدها قدّمت المنسقة خوري عرضاَ تفصيلياً عن سباق الماراثون لهذا العام وآليات التسجيل للجمعيات الخيرية وأوضحت بأن جمعية بيروت ماراثون "ستطلق حملة ترويجية للسباق والإضاءة على المشاركين فيه خصوصاً من الجمعيات الخيرية وهو ما يعتبر فرصة هامة للتعريف بهذه الجمعيات وتشجيع العدائين والعداءات للركض تحت إسم هذه الجمعيات ويرفعون شعاراتها".تجدر الإشارة إلى أنه "على هامش المؤتمر كانت فقرة تكريمية لجمعية "برايف هارت" بمناسبة مرور 20 سنة على الشراكة مع جمعية بيروت ماراثون، فعرض فيلم وثائقي أعدّه قسم التواصل في جمعية بيروت ماراثون عن الجمعية المكرّمة وتولّت التعليق عليه نيفين قاسم من قسم التواصل وتضمن الإشارة بلغة الأرقام خلال العشرين سنة الماضية عن 29 ألف عدد المشاركين الإجمالي بالسباقات و550 ألف دولار تبرعات وتمويل 110 عمليات جراحية وعمليات قلب إضافة لعدة جوائز تقديرية.ثم قدمت الخليل درع الجمعية التقديرية إلى مؤسسة ورئيسة جمعية "برايف هارت" جمانة عطالله التي شكرت بدورها جمعية بيروت ماراثون على "حسن التعاون طيلة السنوات العشرين الماضية".