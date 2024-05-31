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رياضة

أندرييفا تتغلب على المصنفة الأولى سابقا في رولان غاروس

Lebanon 24
31-05-2024 | 07:28
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تغلبت لاعبة التنس الروسية ميرا أندريفا البالغة 17 عاما على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية بالتنس.

وفازت لاعبة التنس الروسية بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3, 3-6, 7-5 خلال لقاء استمر ساعتين و31 دقيقة.
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وبذلك وصلت أندريفا إلى الدور الثالث من البطولة، والتي ستلعب فيها ضد الأميركية بيتون ستيرنز.
 
وبعد المباراة، وصفت أندريفا، في مقابلة مع موقع Sports.ru، الفوز بأنه الأهم في مسيرتها: "لقد ساعدتني شخصيتي على الفوز، كان انتصارا قويا للغاية". وتابعت: "ما أعطاني القوة هو أنني حاولت أن أبقى هادئة وقد نجح الأمر". (روسيا اليوم) 
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