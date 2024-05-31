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رياضة

تشيلسي يتعاقد مع الإيطالي ماريسكا للإشراف على تدريبه

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:30
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تعاقد نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم مع الإيطالي إنتسو ماريسكا للإشراف على تدريب الفريق وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" إن ماريسكا الذي قاد ليستر سيتي في الموسم المنقضي إلى العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز سينضم إلى النادي اللندني بعقد لخمس سنوات، بالإضافة إلى خيار التمديد لعام آخر وذلك بهدف منح النادي الاستقرار بعد عامين من الاضطرابات في ظل النظام الجديد بقيادة المستثمرين الأميركيين بهداد إقبالي وتود بوهلي.
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وكان تشيلسي يبحث عن مدرب جديد بعد انفصاله عن الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي أمضى موسما واحدا على رأس الجهاز الفني. (روسيا اليوم) 
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