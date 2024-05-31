بدأ العد التنازلي.. تحديد موعد إعلان صفقة مبابي في ريال مدريد

ستصبح صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتظرة إلى ريال مدريد بطل إسبانيا رسمية في بداية الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات.

وقرر قائد المنتخب الفرنسي الذي سيكون متاحا في 30 حزيران المقبل عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، التوقيع مع النادي الملكي بعد سبعة مواسم قضاها في باريس.

وفي حال أعلن عن الصفقة كما هو متوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء، فمن غير المرجح، وفقا للعديد من وسائل الإعلام، أن يتم تقديم مبابي في العاصمة الإسبانية قبل نهاية كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين.

ومن المتوقع أن يبقى مبابي في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يقيم معسكره في كليرفونتين منذ الأربعاء قبل خوض مباراتين وديتين تحضيرا لكأس أوروبا.

(روسيا اليوم)