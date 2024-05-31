Advertisement

رياضة

بدأ العد التنازلي.. تحديد موعد إعلان صفقة مبابي في ريال مدريد

Lebanon 24
31-05-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1206436-638527893657342286.jpeg
Doc-P-1206436-638527893657342286.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ستصبح صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتظرة إلى ريال مدريد بطل إسبانيا رسمية في بداية الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات.

 وقرر قائد المنتخب الفرنسي الذي سيكون متاحا في 30 حزيران المقبل عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، التوقيع مع النادي الملكي بعد سبعة مواسم قضاها في باريس.

وفي حال أعلن عن الصفقة كما هو متوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء، فمن غير المرجح، وفقا للعديد من وسائل الإعلام، أن يتم تقديم مبابي في العاصمة الإسبانية قبل نهاية كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين.

 ومن المتوقع أن يبقى مبابي في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يقيم معسكره في كليرفونتين منذ الأربعاء قبل خوض مباراتين وديتين تحضيرا لكأس أوروبا.

 (روسيا اليوم)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:10 | 2024-05-31
10:30 | 2024-05-31
07:28 | 2024-05-31
05:49 | 2024-05-31
04:30 | 2024-05-31
02:16 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24