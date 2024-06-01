في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.. لاعبو دورتموند يتسلّحون بالثقة

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أبدى يوليان براندت لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني عن "ثقة تامة" للفريق عشية نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على ملعب "ويمبلي".وحقق ريال مدريد اللقب 14 مرة، وهذا رقم قياسي، في مقابل مرة واحدة لدورتموند، ويُعدّ الأوفر حظاً للفوز، لكن براندت شدد على أن فريقه ليس خائفاً.وقال: "إنه الخصم النهائي، لا يوجد شيء أكبر في دوري أبطال أوروبا، مع نجاحهم وتاريخهم".واستدرك: "إذا لم نؤمن فيمكننا البقاء في دورتموند، لدينا إيمان كامل وسنُظهر ذلك غداً".المدافع نيكو شلوتيربك رأى وجوب أخذ العبرة من فوز دورتموند على باريس سان جيرمان في نصف النهائي، بنتيجة 1-0 ذهاباً وإياباً.وقال: "حافظنا على شباكنا نظيفة في مباراتين، وهذا نجاح كبير ضد مثل هذا الهجوم القوي، وهو هجوم يمكن مقارنته بهجوم ريال مدريد".وزاد: "نعلم أننا نستطيع التغلّب على أي فريق. فزنا على باريس سان جيرمان مرتين، ويُسعدنا أن ندخل المباراة اليوم ونحن نعلم ذلك".وتتجه أنظار عشاق الفوتبول حول العالم إلى ملعب ويمبلي في لندن اليوم، السبت، عندما يلعب ريال مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.(وكالات)