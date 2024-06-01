"بروسيا دورتموند" خائف من "ريال مدريد".. رقم سلبي "يثير" رعبه!

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يخشى "بوروسيا دورتموند" الألماني الذي عاد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عامًا، من مواجهة "ريال مدريد" الإسباني "ملك" اللعبة على ملعب "ويمبلي" في لندن سهرة اليوم السبت. اذ يطمح "الريال" للفوز باللقب الخامس عشر في تاريخه من دوري الأبطال، بعد تتويجه بالدوري الإسباني في الموسم الحالي، بينما يسعى "بروسيا" لتحقيق اللقب الثاني، بعدما تُوج به للمرة الأولى والأخيرة في عام 1997.وإذا تجنب "ريال مدريد" الهزيمة في "نهائي ويمبلي" أمام "دورتموند"، فستكون تلك المرّة الأولى في تاريخه التي لا يتعرّض خلالها لأي خسارة خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا. وسيصبح "الريال" ثاني فريق إسباني يتوج بطلا لدوري الأبطال دون أن يعرف الهزيمة في أي مباراة من نسخة واحدة، بعد غريمه "برشلونة" في موسم 2005-2006، التي خاض خلالها 13 مباراة وحقق 9 انتصارات و4 تعادلات، حيث خاض "الميرنغي" 12 مباراة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، وحقق خلالها 8 انتصارات بينما سقط في فخ التعادل 4 مرات.في المقابل، وصل "بروسيا" إلى نهائي "الأبطال"، بعد مشوارٍ طويل ليواجه في نصف النهائي نفس الفريق الذي كان معه في "مجموعة الموت" وهو "باريس سان جيرمان" ليتخطاه الفريق الألماني ويصل لمواجهة "ريال مدريد".و"يخاف" "دورتموند" من رقم سلبي لازم الفريق الألماني طوال تاريخ مشاركاته في المسابقات الأوروبية المختلفة، ممّا يهدد فرص انتصاره أمام "الريال" ، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. فحسب الأرقام والإحصائيات التي قدمها موقع "ترانسفير ماركت"، فقد خاض الفريق الألماني 38 مباراة عبر مختلف المسابقات الأوروبية، أمام الأندية الإسبانية اكتفى خلالها بإحراز 12 انتصارًا فقط.وتبين أن "الأبيض" أكثر الأندية الإسبانية التي واجهت "الأصفر" على الإطلاق، بواقع 14 مباراة، حيث انتصر النادي الإسباني في 6 مباريات، وتعادل الفريقان في 5 لقاءات فيما فاز "دورتموند" في 3 مواجهات فقط، مع تسجيل 19 هدفًا وسط تلقي شباك الفريق الألماني 24 هدفًا. وتعود أسوأ نتائج "بوروسيا دورتموند" أمام الأندية الإسبانية، للسقوط أمام "ريال مدريد" تحديدًا بثلاثية نظيفة في ربع نهائي موسم 2013-2014، فيما سبق له الانتصار أمام "أتلتيكو مدريد" (4-0) و"ريال مدريد" (4-1) و"إشبيلية" (4-1).