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رياضة

آرسنال يستعد لخطف موهبة لايبزيغ مقابل 65 مليون يورو

Lebanon 24
01-06-2024 | 08:12
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كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي آرسنال وصيف بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في التعاقد مع موهبة لايبزيغ الألماني.

قالت صحيفة سكاي سبور إن آرسنال يسعى للتعاقد مع بنيامين سيسكو البالغ 21 عاماً، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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وتابعت أنه رغم المنافسة القوية مع أندية مانشستر يونايتد وتشسلسي، إلا أن "الغانرز" قريب من حسم صفقة موهبة لايبزيغ.

وأضافت أن رسنال يراهن على الشرط الجزائي في قيمة عقد المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو للتوقيع معه.
 
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