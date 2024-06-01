ميسي يغيب عن إنتر ميامي.. والسبب؟

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قالت صحيفة ميرور البريطانية إن إنتر ميامي سيتلقى ضربة موجعة خلال الشهر الجاري.أكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيغيب مجدداً عن مباريات النادي الأميري، بسبب انضمامه إلى منتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أميكا.وأوضحت: "اللاعب الدولي تأكد غيابه عن 5 مباريات بشكل مؤكد على أقل تقدير".وفي الوقت الذي غاب فيها أفضل لاعب في العالم 8 مرات عن العديد من المباريات بداعي الإصابة، من المقرر أن يقود ميسي منتخب بلاده في الفترة من 20 حزيران إلى 14 تموز.وتابعت: "يمكن لقائد الأرجنتين أن يقود الفريق في مباراتين وديتين ضد الإكوادور في 9 حزيران وغواتيمالا في 14 تموز قبل المباراة الافتتاحية لحامل اللقب في 21 حزيران أمام كندا".