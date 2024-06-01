بنزيما يزور الجزائر للمرة الأولى

أجرى نجم الكرة الفرنسية صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي، السبت، أول زيارة من نوعها للجزائر موطن آبائه وأجداده.

وأعرب بنزيما عن سعادته لهذه الزيارة في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية حيث قال: "شكرا على هذا الاستقبال الرائع، أنا سعيد جدا".

وأضاف: "أزور الجزائر ومدينة بجاية لأول مرة، وسأزور عائلتي، وسعيد أن أتقاسم هذه الفرحة مع الجزائريين".

وكشف بنزيما أنه سيحضر مباراة الجزائر المقبلة ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2026 الخميس القادم، قائلا: "أتمنى أن يقدم المنتخب مباراة قوية، ويحقق الفوز، إنها أول مباراة للمنتخب الجزائري أشاهدها مباشرة من الملعب". (الأناضول)