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رياضة

للمرة 15 في تاريخه.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
01-06-2024 | 16:56
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استقبل ملعب "ويمبلي" في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تمكن النادي الملكي ريال مدريد من تحقيق اللقب 15 في تاريخه على حساب النادي الألماني بوروسيا دورتموند، بنتيجة 2-0، وسط حضور سياسي ورياضي وفني كبير أمثال غاريث بيل وجوزيه مورينهو ويورغن كلوب وآرسين فينغر ومشاهير في مجالات أخرى مثل مغني الراب الأميركي جاي-زي.
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وشهد الشوط الأول من المباراة فرص ذهبية لدورتموند، إلا أن الحظ لم يبتسم للفريق.
 
وواجه مرمى ريال مدريد أول تهديد بتسديدة من براندت لكنها كانت بعيدة عن مرمى كورتوا، ليهدر بعدها أديمي فرصة العمر بعد انفراد تام بكورتوا، لكنه راوغ وجنح بعيدا عن المرمى. وبعد 3 دقائق، تعاطف قائم المرمى مع ريال مدريد ومنع هدفا مؤكدا لدورتموند.
 
وفي الدقيقة 26، هدّد ريال مدريد مرمى الخصم لأوّل مرة، لكن دفاع دورتموند تعامل بشكل جيد مع عرضية فينيسيوس.
 
ومع بداية الشوط الثاني، أهدر كروس أول فرصة حقيقية لريال مدريد، تصدى لها حارس الفريق الألماني ببراعة.
 
وسيطر الريال على مجريات الشوط الثاني، إذ سجّل داني كارفاخال للملكي الهدف الأول في الدقيقة 73، وتبعه الهدف الثاني للريال الذي سجّله فينيسيوس في الدقيقة 82.
 
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