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رياضة

"أمي كانت معجبة بك"... فيديو يرصد طلب بيلنغهام من مورينيو

Lebanon 24
02-06-2024 | 03:37
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رصدت عدسات الكاميرا في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، مساء السبت، موقفا يظهر وفاء الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني لعائلته.
وخلال الاحتفالات التي عمت أرجاء ملعب المباراة بعد فوز ريال مدريد 2-0 على بوروسيا دورتموند وحصده للقب دوري أبطال أوروبا رقم 15 في تاريخه، توجه بيلنغهام إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وطلب منه أن يلتقط صوره مع أمه.
وقال بيلنغهام لمورينيو: "أسف لذلك، أمي كانت معجبة بك لسنوات"، ورد عليه "سبيشيال وان" بابتسامه وتوجه فورا إلى والدته لالتقاط الصورة.
وبعد ذلك مازح مورينيو بلينغهام قائلا: : "الأن بإمكانك الانضمام إلى فنربخشة".
 
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يذكر أن فنربخشه التركي تعاقد مع مورينيو للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل، كما أعلن النادي الإسطنبولي مساء السبت.

 
وفي وقت سابق، أكد المدرب البرتغالي أن بيلنغهام يقدم أفضل ما لديه كرويًا مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، لكن "الأجمل في ذلك أنه يلعب من أجل عائلته، وهو أمر رائع" وفق تعبيره.
وخاض بيلنغهام أول نهائي قاري في مسيرته الكروية بعد أقل من عام من انضمامه لريال مدريد، حيث واجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في المشهد الختامي لدوري الأبطال وساهم في التتويج باللقب رقم 15 في تاريخ ريال مدريد.
وقدّم الدولي الإنجليزي، الذي يحتفل في 29 يونيو بعيد ميلاده الـ21، مستوى لافتًا في أول موسم له في الميرينغي، حيث سجل خلال الموسم الحالي 19 هدفًا من 28 مباراة في الليغا، و4 أهداف من 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا. (سكاي نيوز)
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