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رياضة

بعد رفض عرضين كبيرين.. مودريتش "يقرر مصيره"

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:30
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رغم بلوغه سن 38 عاما، يبدو أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش ينوي إكمال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، المتوج السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

وأعلن الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو، على حسابه بمنصة "إكس" أن النجم الكرواتي مستعد لتمديد عقده مع النادي الملكي لمدة 12 شهرا.
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وقال رومانو إن مودريتش سيوقع عقدا جديدا مدته عام واحد، على أن يعقد اجتماعا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الأسبوع المقبل للاتفاق على التفاصيل.

وأوضح أن لوكا "لم يهتم بالتفاصيل المادية، حيث رفض عرضين كبيرين من الناحية المادية". (سكاي نيوز عربية) 
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