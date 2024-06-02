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رياضة

وأخيرًا.. مبابي يوقع عقود انضمامه لريال مدريد!

Lebanon 24
02-06-2024 | 12:53
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أكمل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي إجراءات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "إكس" يوم الأحد: "كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ها نحن ذا! تم التوقيع على كل العقود وختمها وإكمالها"، مؤكدا أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة مبابي في الأسبوع المقبل.
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ويعني ذلك أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا خلال الفترة بين 14 حزيران الجاري و14 تموز المقبل.

وسيضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر لأن عقده سينتهي مع سان جيرمان في 30 حزيران الجاري.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.
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