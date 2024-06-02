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رياضة
وصول فريق "الرياضي" إلى بيروت
Lebanon 24
02-06-2024
|
15:21
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وصل إلى مطار بيروت الدولي، فريق النادي الرياضي بطل لبنان في كرة السلة، عائدا من العاصمة القطرية الدوحة بعد احرازه بطولة نوادي منطقة غرب آسيا، وفوزه على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة بيروت.
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