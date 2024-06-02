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رياضة

بيلينغهام يرسل 10 ملايين يورو إلى بوروسيا دورتموند.. لماذا؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:00
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ربح فريق بوروسيا دورتموند مبلغ 4.5 ملايين يورو، بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت، حيث سيكون الفريق الملكي مجبرًا على دفع المبلغ للفريق الألماني بسبب شروط صفقة اللاعب جود بيلينغهام.
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وقد انتقل النجم الإنكليزي إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم (2023-2024) قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، وما لبث أن أثبت اللاعب الدولي جودته حينما قاد الميرينغي لتحقيق 3 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد اللقب الـ15 في المسابقة، معززًا رقمه القياسي، بعدما انتصر على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب (ويمبلي) بالعاصمة الإنكليزية لندن أمام 87 ألف مشجع وبصافرة السلوفيني سلافكو فينسيتش.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بوروسيا دورتموند وضع شرطًا ذكيًا في عقد انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد، يُمكنه من حصد 5 ملايين يورو في كل مرة يفوز خلالها الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا، طوال فترة تعاقده مع اللاعب الأسمر.

من المتوقع أن ترتفع أرباح بوروسيا دورتموند من موسم بيلينغهام الناجح مع ريال مدريد، إلى نحو 10 ملايين يورو.

من بين شروط العقد، أن يحصل النادي على مبلغ مليوني يورو حال فاز بيلينغهام بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، ومثلها إذا دخل في تشكيلة الموسم بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بنود أخرى، قد ترفع المبلغ الإجمالي إلى 10 ملايين. (win win)
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