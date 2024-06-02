Advertisement

رياضة

حارس منتخب فلسطين يردّ على وائل عرقجي.. فماذا قال؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1207177-638529945762196390.jpeg
Doc-P-1207177-638529945762196390.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد حارس منتخب فلسطين رامي حمادة على لاعب نادي "الرياضي" بيروت وأفضل لاعب في آسيا وائل عرقجي، الذي أهدى لقب فاينل 8 "بطولة وصل" إلى شهداء جنوبي لبنان وفلسطين.
 
 
وفي تصريح له، قال حمادة: "مرحبا أخوي وائل عرجقي كيف حالك أنا رامي حمادة حارس مرمى منتخب فلسطين، بحب وجهلك تحية كتير كبيرة على الكلام الحلو واللفتة الرائعة منك، الله يوفقك وألف مبروك".
Advertisement
 
وأضاف: "تحية مني ومن كل زملائي في المنتخب الفلسطيني وكل الشكر والتقدير إلك".
 
 
وكان عرقجي، قال في تصريحات عقب فوز الرياضي على الحكمة: "بدايةً، قبل أي شيء، أهدي هذا الفوز إلى شهداء لبنان وفلسطين"، متابعاً: "هذه المباراة لكم".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2024-06-03
03:04 | 2024-06-03
02:15 | 2024-06-03
01:53 | 2024-06-03
23:30 | 2024-06-02
23:00 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24