حارس منتخب فلسطين يردّ على وائل عرقجي.. فماذا قال؟

رد حارس منتخب فلسطين رامي حمادة على لاعب نادي "الرياضي" بيروت وأفضل لاعب في آسيا وائل عرقجي، الذي أهدى لقب فاينل 8 "بطولة وصل" إلى شهداء جنوبي لبنان وفلسطين.

وفي تصريح له، قال حمادة: "مرحبا أخوي وائل عرجقي كيف حالك أنا رامي حمادة حارس مرمى منتخب فلسطين، بحب وجهلك تحية كتير كبيرة على الكلام الحلو واللفتة الرائعة منك، الله يوفقك وألف مبروك".

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وأضاف: "تحية مني ومن كل زملائي في المنتخب الفلسطيني وكل الشكر والتقدير إلك".

وكان عرقجي، قال في تصريحات عقب فوز الرياضي على الحكمة: "بدايةً، قبل أي شيء، أهدي هذا الفوز إلى شهداء لبنان وفلسطين"، متابعاً: "هذه المباراة لكم".