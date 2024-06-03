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رياضة
محمد صلاح يتعرّض للخيانة من مدرب ليفربول الجديد!
Lebanon 24
03-06-2024
|
01:53
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تعرض محمد صلاح للخيانة من الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد. فحسب صحيفة "إكسبرس" الشهيرة، يستعد آرني سلوت للإشراف بنفسه على إجراء عدد من التغييرات الكبرى في صفوف ليفربول خلال ميركاتو الصيف المقبل، والتي سيكون من بينها التخلص من محمد صلاح.
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المدرب الهولندي البالغ من العمر 45 عامًا، يؤمن بقدرات صلاح، لكنه يتوافق مع الإدارة حول فكرة "بيعه" حال تلقي عرض رسمي بمبلغ كبير من أحد أندية دوري روشن السعودي الصيف المنتظر.
وشهدت نهاية الموسم الماضي توترًا في العلاقة بين المدرب الألماني يورغن كلوب، ونجمه المصري محمد صلاح في ليفربول، بعدما عانى اللاعب من إصابات منعته من الظهور بأفضل مستوياته في الجزء الأخير من الموسم. (win win)
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