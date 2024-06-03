القصة انتهت والعدّ التنازلي بدأ.. هذا موعد تقديم مبابي في "ريال مدريد"

بدأ العدّ التنازلي للأيام المتبقيّة على إعلان الفرنسي كيليان مبابي لاعبًا رسميًا لـ "ريال مدريد". فتلك القصة التي شغلت العالم الرياضي لسنوات، سينتهي الفصل الأخير منها قريبًا جدًا، وسنرى مبابي وأخيرًا بالقميص الأبيض كما يحب، بعد نهاية مشواره مع "باريس سان جيرمان" والتي بدأت في عام 2018، وعرف خلالها العديد من التتويجات والنجاحات، ولكن لم يكن من ضمنها التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وقد بات تحديد موعد تقديم مبابي معروفًا الآن لدى الجميع أكثر من أي وقت مضى. وتمّ حسم الأمر من خلال تقارير صحفية لا تقبل التشكيك، والتي أكدت أنّ كيليان مبابي بات لاعبًا جديدًا في "ريال مدريد". وبحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، المختصّ في حصريات انتقالات اللاعبين وأخبار "الميركاتو" بصفة عامة، فإنّ مبابي بات رسميًّا لاعبًا جديدًا في صفوف "الملكي"، بعد أن وقّع على عقود انتقاله واستكمل كافة الوثائق المتعلقة بالصفقة.

وحدّدت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، الأسبوع المقبل موعدًا للإعلان عن الصفقة بصفة رسمية من دون ذكر اليوم بالتحديد، ولكن التقارير تؤكد أنّ الأمر لن يتخطى الإثنين أو الثلاثاء.

ووفقًا لرومانو، فإنّ اللاعب أتمّ تفاصيل التوقيع الشكلية، بعد أن اتخذ قرار الرحيل عن "باريس" والانضمام إلى "الريال" منذ شهر شباط الماضي.

ويأتي تحديد موعد تقديم مبابي وتأكيد خبر انتقاله إلى "الريال" بمثابة فرحة إضافية لجماهير "الملكي"، التي ما زالت تحتفل بتتويج فريقها باللقب الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الفوز السبت على "بوروسيا دورتموند" (2-0) في النهائي الذي احتضنه ملعب "ويمبلي" الشهير بلندن.

ما راتب مبابي مع الريال؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن كيليان سيوقع على عقد مدّته خمس سنوات مع "الميرنغي" ينتهي في صيف 2029. ولكن لم يتم الكشف بشكل رسمي حتى الآن عن راتب النجم الفرنسي، إلا أنه بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو سنويًا مع "ريال مدريد".

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنكليزي جود بيلينغهام.

الصحفي الموثوق رومانو، أكد بدوره أن عقد مبابي مع "ريال مدريد"، لن يكون كالذي تم تقديمه في صيف 2022، خاصة وأن استراتيجية "الملكي" تغيّرت بعد قرار اللاعب قبل عامين بالاستمرار مع الفريق الباريسي، وسيكون العقد أقل من السابق، كاشفًا أنه سيحصل على رسوم توقيع من "ريال مدريد" أكثر من 100 مليون يورو، سيتم تقسيمها على سنوات عقده الخمس.