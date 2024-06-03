منتخب فرنسا يحسمها.. هل سيشارك مبابي في الأولمبياد؟





وشهدت اختيارات هنري، استبعاد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، القريب للغاية من الانتقال لريال مدريد.



كما خلت القائمة من لاعبي ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي.

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وكان ريال مدريد، أرسل خطابا رسميا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد فيه رفضه مشاركة لاعبي الميرنغي في الأولمبياد، حيث ستنتهي الألعاب الأولمبية قبل يومين فقط من انطلاق موسم الدوري الإسباني. أعلن تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، قائمة فريقه الخاصة بأولمبياد باريس 2024.وشهدت اختيارات هنري، استبعاد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، القريب للغاية من الانتقال لريال مدريد.كما خلت القائمة من لاعبي ريال مدريد أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي.وكان ريال مدريد، أرسل خطابا رسميا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد فيه رفضه مشاركة لاعبي الميرنغي في الأولمبياد، حيث ستنتهي الألعاب الأولمبية قبل يومين فقط من انطلاق موسم الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا الأولمبي كاملة، كالآتي:



حراسة المرمى: شوفالييه، نكامباديو، ريمينز، ريسر



الدفاع: دياكيت، ستيف، لوكو، لوكيبا، سيلدييليا، تروفرت، ليني يورو



وسط: أكليوش، شوتارد، دوي، كونيه، ميلوت، جيفرين تورام، ليزلي أوجوتشوكو، زاير إيمري



الهجوم: باركولا، كاليمويندو، ألكسندر لاكازيت، فيليب ماتيتا، أوليس، ماتياس تيل. (روسيا اليوم)