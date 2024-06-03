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رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يشارك في اليوروبا ليغ

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:30
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حسم الاتحاد الأوروبي، موقف مانشستر يونايتد، من المشاركة في منافسات اليوروبا ليغ خلال الموسم المقبل.
 
ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، سيسمح اليويفا، للمان يونايتد بالمشاركة في الدوري الأوروبي، على الرغم من القيود المفروضة على الأندية التي تنتمي لنفس المالك.
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وتأهل مانشستر يونايتد ونيس، وهما مملوكان لشركة إينيوس التابعة للسير جيم راتكليف، إلى الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.
 
وتنص النسخة المحدثة من قوانين النزاهة لليويفا، على أنه في حال تأهل فريقين لبطولة أوروبية، ينتميان إلى نفس الملكية، سيسمح بدخول ناد واحد فقط.

وحصل اليونايتد على موافقة الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في نفس المسابقة مع نيس وفقا لشروط معينة، على الرغم من أن هذا قد يكون حالة استثنائية. (كووورة) 
 
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