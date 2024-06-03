تشيلسي يتعاقد مع المدرب الإيطالي ماريسكا لخمس سنوات

أعلن تشلسي الإنجليزي، يوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال تشلسي في بيان "سيتسلم المدرب الجديد مهامه رسمياً في الأوّل من تموز 2024 في إطار عقد يمتد لخمس سنوات مع امكانية التجديد لسنة إضافية".

أما المديران الرياضيان في النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي فاصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه "أثبت (ماريسكا) بأنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج لافتة بأسلوب مشوق".

وأشارا "لقد ترك أثراً لدينا اثر المحادثات التي سبقت تعيينه. طموحه وأخلاقياته في العمل تتناسب مع رؤية النادي".

وتعيّن على تشلسي تسديد تعويض كبير لليستر سيتي لأن ماريسكا كان مرتبطاً معه بعقد حتى عام 2026. (سكاي نيوز)