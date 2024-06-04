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رياضة
بالتفاصيل.. إليكم جدول مباريات "يورو 2024"
Lebanon 24
04-06-2024
|
02:13
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ينتظر عشّاق كرة القدم النسخة الـ17 لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة في ألمانيا، والتي يشارك فيها 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، على أمل حصد اللقب الأغلى بين المنتخبات الأوروبية.
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وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة وصعبة في دور المجموعات، خاصة في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الرابعة.
ويدافع منتخب إيطاليا عن اللقب الذي حصده في نسخة 2020، التي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وتنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 24" في 14 حزيران 2024، على أن يقام نهائي اليورو في 14 تموز 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.
وتنطلق البطولة بمشاركة 24 منتخبا، على 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 (من أصحاب المركز الثالث) إلى ثمن النهائي.
وتجري مباريات البطولة بداية من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى النهائي.
جدول مواعيد بطولة أمم أوروبا يورو 2024:
المجموعات( 14 حزيران - 26 حزيران 2024)
ثمن النهائي (29 حزيران - 2 تموز 2024)
ربع النهائي (5-6 تموز 2024)
نصف النهائي (9-10 تموز 2024)
النهائي (14 تموز 2024).
جدول مباريات مجموعات أمم أوروبا يورو 2024:
الجولة الأولى:
ألمانيا x اسكتلندا (14 حزيران، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية)
هنغاريا x سويسرا (15 حزيران، 16:00)
إسبانيا x كرواتيا (15 حزيران، 19:00)
إيطاليا x ألبانيا (15 حزيران، 22:00 )
بولندا x هولندا (16 حزيران،16:00)
سلوفينيا x الدنمارك (16 حزيران،19:00)
صربيا x إنجلترا (16 حزيران، 22:00)
رومانيا x أوكرانيا (17 حزيران،16:00)
بلجيكا x سلوفاكيا (17 حزيران،19:00)
النمسا x فرنسا (17 حزيران، 22:00)
تركيا x جورجيا (18 حزيران، 19:00)
البرتغال x التشيك (18 حزيران، 22:00)
الجولة الثانية:
كرواتيا x ألبانيا (19 حزيران، 16:00 بتوقيت مصر والسعودية)
ألمانيا x هنغاريار (19 حزيران، 19:00)
اسكتلندا x سويسرا (19 حزيران، 22:00)
سلوفينيا x صربيا (20 حزيران، 16:00)
الدنمارك x إنجلترا (20 حزيران، 19:00)
إسبانيا x إيطاليا (20 حزيران، 22:00)
سلوفاكيا x أوكرانيا (21 حزيران، 16:00)
بولندا x النمسا (21 حزيران، 19:00)
هولندا x فرنسا (21 حزيران، 22:00)
جورجيا x التشيك (22 حزيران، 16:00)
تركيا x البرتغال (22 حزيران،19:00)
بلجيكا x رومانيا (22 حزيران، 22:00)
الجولة الثالثة:
سويسرا x ألمانيا (23 حزيران، 22:00 بتوقيت مصر والسعودية)
اسكتلندا x هنغاريا (23 حزيران،22:00)
ألبانيا x إسبانيا (24 حزيران، 22:00)
كرواتيا x إيطاليا (24 حزيران، 22:00)
هولندا x النمسا 25 حزيران، 19:00)
فرنسا x بولندا 25 حزيران، 19:00)
إنجلترا x سلوفينيا 25 حزيران،22:00)
الدنمارك x صربيا 25 حزيران،22:00)
سلوفاكيا x رومانيا 26 حزيران،19:00)
أوكرانيا x بلجيكا 26 حزيران،19:00)
جورجيا x البرتغال (26 حزيران،22:00)
التشيك x تركيا (26 حزيران، 22:00)
المصدر:
روسيا اليوم
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